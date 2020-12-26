Умер профессор КФУ, академик АН Татарстана Владимир Галкин

Умер ученый, специалист в области органической и элементоорганической химии, профессор Казанского федерального университета, академик Академии наук РТ Владимир Галкин.



По сообщению пресс-службы КФУ, он скончался вчера после тяжелой болезни ушел из жизни



Галкин родился 30 июня 1954 года. Он поступил на химический факультет Казанского университета. С 1998 года и до конца дней он занимал должности декана химического факультета, а затем директора Химического института им. А.М. Бутлерова. В 2004 году он был избран членом-корреспондентом АН РТ, а в 2019 году — академиком АН РТ. С 2009 года он возглавлял кафедру высокомолекулярных и элементоорганических соединений КФУ.