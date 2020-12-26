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Умер профессор КФУ, академик АН Татарстана Владимир Галкин

10:59, 26.12.2020
Умер профессор КФУ, академик АН Татарстана Владимир Галкин
Фото: media.kpfu.ru

Умер ученый, специалист в области органической и элементоорганической химии, профессор Казанского федерального университета, академик Академии наук РТ Владимир Галкин.

По сообщению пресс-службы КФУ, он скончался вчера после тяжелой болезни ушел из жизни

Галкин родился 30 июня 1954 года. Он поступил на химический факультет Казанского университета. С 1998 года и до конца дней он занимал должности декана химического факультета, а затем директора Химического института им. А.М. Бутлерова. В 2004 году он был избран членом-корреспондентом АН РТ, а в 2019 году — академиком АН РТ. С 2009 года он возглавлял кафедру высокомолекулярных и элементоорганических соединений КФУ.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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