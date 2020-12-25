Закон о комплексном развитии территорий «развязывает» руки власти Казани — Метшин

В Казани планируется освоение территорий в районе речного порта и ЖД вокзала. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин, комментируя новость о том, что Казань вошла в список городов, в которых начнется комплексное развитие территорий.



В речном порту 246 га и 146 собственников. По словам мэра, с 140 из них есть договоренность по территории, а шесть собственников не хотят продавать участки.

«На этой территории можно построить 200 тысяч кв. м жилья, сделать шикарную набережную, общественное пространство — территория должна быть самодостаточная. Закон федеральный о комплексном развитии территорий давно ждали, и теперь он развязывает руки муниципальной власти, которая вместе с общественниками собирается развивать городские площади», — прокомментировал Ильсур Метшин.

Напомним, что сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал города, в которых начнется комплексное развитие территорий. Закон о сносе аварийных и ветхих домов начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.



Ольга Плешкова