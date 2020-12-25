В Казани на видео сняли, как горит ассенизаторская машина
На дороге в Казани загорелся ассенизаторский автомобиль КАМАЗ. Видео произошедшего появилось в соцсети.
Инцидент произошел на улице Габишева. На кадрах ролика видно, что грузовик с цистерной загорелся прямо на дороге. Из кабины автомобиля начал валить дым. Для безопасности за грузовиком преградил дорогу автомобиль Росгвардии.
Огонь потушили прибывшие пожарные. Пострадавших нет.
Ранее в Татарстане сгорел грузовик с молоком.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым