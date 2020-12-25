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В Казани на видео сняли, как горит ассенизаторская машина

14:49, 25.12.2020
В Казани на видео сняли, как горит ассенизаторская машина
Фото: кадр видео из соцсетей

На дороге в Казани загорелся ассенизаторский автомобиль КАМАЗ. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Инцидент произошел на улице Габишева. На кадрах ролика видно, что грузовик с цистерной загорелся прямо на дороге. Из кабины автомобиля начал валить дым. Для безопасности за грузовиком преградил дорогу автомобиль Росгвардии.

Огонь потушили прибывшие пожарные. Пострадавших нет.

Ранее в Татарстане сгорел грузовик с молоком.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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