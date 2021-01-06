Работа не волк: сколько отдыхают на Новый год в других странах

Если в долгие новогодние праздники вам неожиданно стало нечем заняться — то знайте, вы не одиноки. Такие мысли посещают довольно много людей — правда, в основном только в России. В других странах же скучать не приходится, потому что десятидневными выходными по поводу смены календаря щедро радуют далеко не везде. «Реальное время» изучает, сколько времени остается на то, чтобы «прийти в себя» у среднестатистических жителей других стран.

США: отдохнут пару дней

Соединенные Штаты Америки не дадут местным жителям полноценно отдохнуть на Новый год. Празднуется тут, как и почти во всем западном мире, в основном Рождество. Федеральных выходных на рождественские и новогодние праздники всего два. Первый из них — собственно Рождество, 25 декабря. Еще один день — Новый год, 1 января. Никаких сокращенных рабочих дней перед этими днями тут нет. Правда, каждый штат может устанавливать дополнительные выходные, а 18 января (точнее, в третий понедельник января) американцев ждет еще один федеральный праздничный выходной день — День Мартина Лютера Кинга, посвященный дню рождения борца за права афроамериканцев.

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Германия: чуть больше, чем в США, и без переносов

Отдыхают мало в зависимости от конкретного региона и в Германии. «Система» праздничных дней тут в целом похожа на американскую. Разве что выходных тут в целом немного больше, чем в США. На празднование Рождества тут, к примеру, дается не один, а два дня — 25 и 26 декабря. Правда, 26 декабря в 2020 году пришлось на субботу, а в 2021 году и 25-е, и 26-е будут выходными и так — субботой и воскресеньем. При этом выходные тут не переносятся (в отличие от России). Помимо рождественских выходных, в Германии выходной день — 1 января. Остальные дни в январе рабочие, кроме 6 января, и то только в трех землях — Баден-Вюртемберг, Бавария и Саксония-Анхальт. Тут отмечается Праздник Трех Королей — также известный как Праздник Богоявления.

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Латвия, Литва и Эстония: дольше остальной Европы

Одни из самых длинных выходных из стран Евросоюза — в Латвии. На Рождество тут объявляются нерабочими сразу три дня — с 24 по 26 декабря. В этом году, правда, 26-е, как уже говорилось, приходится на субботу, и переноса этого дня нет. Помимо этого, в Латвии объявлено выходным днем 31 декабря — что также довольно нестандартно. Ну и само собой, выходной день — 1 января. Других выходных в Латвии в январе нет. Интересно, что и в соседних Литве и Эстонии ситуация с выходными похожая, отличается только то, что не установлено выходным днем 31 декабря.

Православные страны: выходные в два этапа

Довольно много, как и в России, выходных в январе — в странах, где основная часть населения исповедует православие. К примеру, в Армении, помимо 31 декабря, отдыхают также 1 и 2, а еще 6 и 7 января. В Грузии выходных чуть меньше — 1, 2 и 7 января, а вот 31 декабря тут работают. Точно такое же расписание выходных и в Сербии. А вот соседняя Черногория на Рождество отдыхает не только 7-го числа, но и в период с 6 по 9 января. Что касается преимущественно православных стран бывшего СССР — то и Беларусь, и Украина предлагают своим гражданам отдохнуть в католическое Рождество — 25 декабря, в Новый год — 1 января, а также в православное Рождество — 7 января.

Фото: Максим Платонов

Китай: неделя, но не как у всех

Затянувшиеся праздники, как в России, можно встретить, например, в Китае. Так долго праздноваться, правда, тут будет вовсе не смена цифр в календаре — на «европейский» Новый год тут отведен лишь 1 день — 1 января. Семидневные выходные в Китае — на китайский Новый год. Первый день выходных (как, соответственно, и сам китайский Новый год) приходится на 1-й день лунного календаря. В 2021 году этот Новый год придется на 12 февраля, а в 2020 году это было 25 января.

Фото: pxhere.com

Максим Матвеев