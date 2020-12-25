В Кремле заявили, что не планируют сокращать новогодние каникулы в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти России не планируют сокращать новогодние каникулы из-за решения глав некоторых регионов объявить 31 декабря выходным днем.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в следующем году правительство может рассмотреть этот вопрос, «исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем по всей России. Он рекомендовал главам регионов сделать этот день нерабочим, поскольку на федеральном уровне эту идею пока нельзя реализовать.



Напомним, что в начале декабря президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет суббота, 26 декабря.



Татьяна Демина