В Казани продают бар «Фидель» за 1,7 млн рублей
В Казани выставили на продажу бар «Фидель», расположенный на улице Профсоюзной. В объявлении уточняется, что это готовый бизнес с товарным остатком. За бар хотят получить 1,7 млн рублей
Бар разделен на два зала — большой на 50 человек и малый на 20. Установлена пивная аркада на 10 кранов и шесть холодильников, имеется своя кухня с вытяжкой и прочим оборудованием.
Как отмечается в объявлении, продажа бара связана с переездом в другой город.
Отметим, что бар открылся только в марте этого года. На данный момент он продолжает функционировать.БизнесУслугиОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым