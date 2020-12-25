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В Казани продают бар «Фидель» за 1,7 млн рублей

10:30, 25.12.2020
В Казани продают бар «Фидель» за 1,7 млн рублей
Фото: скриншот instagram.com/fidel_kzn

В Казани выставили на продажу бар «Фидель», расположенный на улице Профсоюзной. В объявлении уточняется, что это готовый бизнес с товарным остатком. За бар хотят получить 1,7 млн рублей

Бар разделен на два зала — большой на 50 человек и малый на 20. Установлена пивная аркада на 10 кранов и шесть холодильников, имеется своя кухня с вытяжкой и прочим оборудованием.

Как отмечается в объявлении, продажа бара связана с переездом в другой город.

Отметим, что бар открылся только в марте этого года. На данный момент он продолжает функционировать.

БизнесУслугиОбщество Татарстан
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