В Казани продают бар «Фидель» за 1,7 млн рублей

В Казани выставили на продажу бар «Фидель», расположенный на улице Профсоюзной. В объявлении уточняется, что это готовый бизнес с товарным остатком. За бар хотят получить 1,7 млн рублей

Бар разделен на два зала — большой на 50 человек и малый на 20. Установлена пивная аркада на 10 кранов и шесть холодильников, имеется своя кухня с вытяжкой и прочим оборудованием.

Как отмечается в объявлении, продажа бара связана с переездом в другой город.



Отметим, что бар открылся только в марте этого года. На данный момент он продолжает функционировать.