Холдинг Рамиля Галеева приостанавливает выпуск изданий «Вечерние Челны» и «Меtrо»

Владелец медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев приостанавливает выпуск бесплатных изданий «Вечерние Челны» в Челнах и «Меtrо» в Казани — обе редакции в этом году выпускают свои последние номера. Об этом сообщают Chelny-biz.ru со ссылкой на свои источники.



Также приостановила выпуск другая челнинская газета — «Единство». На прошлой неделе коллектив покинул рабочие места. Последние в 2020 году номера выпустит редакция «Вечерки», но и ее сотрудники будут вынуждены искать новую работу.

Газета «Вечерние Челны» просуществовала 24 года, «Меtrо» — 9 лет.

Маргарита Головатенко