Аналитики вычислили индекс салата «Мимоза»

Эксперты подсчитали индекс салата «Мимоза» и вычислили, что за год он подорожал на 3%. Продукты на четыре порции салата обойдутся в 289,75 рубля.

Индекс вычислили аналитики платформы фискальных данных «Такском», передает RT. Для расчетов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Исследование показало, что необходимое количество майонеза стоит около 31,2 рубля. На сыр придется потратить — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дороже всего стоят рыбные консервы. Их цена составляет 129 рублей.

Отмечается, что средние цены на продукты вычислили на основе 23 млрд кассовых чеков.

В прошлом году рассчитывалась стоимость трех порций салата, и она составила 267,2 рубля. Рост цен тогда также оценивался в 3%.