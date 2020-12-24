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В Татарстане Арбитражный суд будет решать судьбу шести оленей

19:23, 24.12.2020
В Татарстане Арбитражный суд будет решать судьбу шести оленей
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах суд решает судьбу шести оленей. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Госкомитет по биологическим ресурсам Татарстана обратился в суд с требованием передать шесть пятнистых оленей из конноспортивной школы «Тулпар» в другое учреждение, которое имеет условия и право на содержание диких животных. Ведомство недовольно содержанием животных в искусственно созданной среде обитания.

Как указывается на сайте Набережночелнинского суда, оспариваемые действия ответчика вытекают из экономических отношений, поэтому исковые требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Фото: pixabay.com

«Судом принято решение о передаче гражданского дела в Арбитражный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба.

Ранее «Реальное время» сообщало, что из зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах начали забирать диких животных.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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