В Казани перед судом предстанет 20-летний колумбиец за попытку сбыть психотропные вещества

Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента второго курса КГАСУ 20-летнего гражданина Колумбии. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ.



По версии следствия, молодой человек договорился с неизвестным о сбыте психотропных веществ в Казани. Студент получил 13,17 грамма амфетамина. Часть он позже разместил в восьми тайниках в Вахитовском районе Казани, а оставшуюся хранил для дальнейшего сбыта. 30 сентября юношу задержали полицейские. Они обнаружили психотропное вещество и изъяли из тайника.

Свою вину обвиняемый не признал, его поместили в СИЗО. Уголовное дело направили в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина