В Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Заинске 33 человека эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел внутри подсобного помещения на первом этаже пятиэтажного дома коридорного типа по улице Ялчыгола. Пожарные эвакуировали 33 человека, в числе которых восемь детей.

ГУ МЧС по РТ (архив)

Локализация пожара объявлена в 17.41. По предварительной информации, площадь пожара составила 6 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



Ранее почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне.

Ольга Плешкова