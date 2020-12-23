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В Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека

19:19, 23.12.2020
В Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Заинске 33 человека эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел внутри подсобного помещения на первом этаже пятиэтажного дома коридорного типа по улице Ялчыгола. Пожарные эвакуировали 33 человека, в числе которых восемь детей.

ГУ МЧС по РТ (архив)

Локализация пожара объявлена в 17.41. По предварительной информации, площадь пожара составила 6 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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