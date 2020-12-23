В Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека
В Заинске 33 человека эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Пожар произошел внутри подсобного помещения на первом этаже пятиэтажного дома коридорного типа по улице Ялчыгола. Пожарные эвакуировали 33 человека, в числе которых восемь детей.
Локализация пожара объявлена в 17.41. По предварительной информации, площадь пожара составила 6 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Ранее почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне.
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