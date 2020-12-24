Большая часть казанцев планирует провести новогодние праздники дома
Большая часть жителей Казани предпочитает на новогодние праздники спокойный отдых в домашней обстановке. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Авто».
Планируют провести новогодние выходные дома 67% опрошенных. Еще 52% сделали выбор в пользу прогулок на природе. Посещать катки, бегать на лыжах и кататься на тюбингах собираются 33% казанцев, экстремальным видами спорта займутся 5% респондентов.
12% жителей Казани планируют в Новый год уделить время посещению музеев и экскурсиям, еще 6% отправятся на охоту или рыбалку.
Напомним, что в новогодние каникулы жителей Татарстана ждут более 300 мероприятий.
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