Большая часть казанцев планирует провести новогодние праздники дома

Фото: Дмитрий Резнов

Большая часть жителей Казани предпочитает на новогодние праздники спокойный отдых в домашней обстановке. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Авто».

Планируют провести новогодние выходные дома 67% опрошенных. Еще 52% сделали выбор в пользу прогулок на природе. Посещать катки, бегать на лыжах и кататься на тюбингах собираются 33% казанцев, экстремальным видами спорта займутся 5% респондентов.

Фото: Дмитрий Резнов

12% жителей Казани планируют в Новый год уделить время посещению музеев и экскурсиям, еще 6% отправятся на охоту или рыбалку.

Напомним, что в новогодние каникулы жителей Татарстана ждут более 300 мероприятий.



Татьяна Демина