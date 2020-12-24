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В Казани появился седьмой снегоплавильный пункт

13:27, 24.12.2020
В Казани появился седьмой снегоплавильный пункт
Фото: kzn.ru

В Советском районе Казани на улице Аделя Кутуя заработал седьмой по счету снегоплавильный пункт. За сутки в нем можно утилизировать 3,6 тыс. кубометров, или 300 КАМАЗов, снега.

Новый пункт — второй по мощности среди других снегоплавильных пунктов. Самый крупный находится на проспекте Победы — между «Мегой» и «Южным» — и может перерабатывать 4 тыс. кубометров в сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С появлением новой станции производительность всех снегоплавильных пунктов Казани увеличится до 15,6 тыс. кубометров снега в сутки. Заместитель руководителя исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил, что столица Татарстана готова к предстоящей метели и сильному снегу, которые синоптики прогнозируют на ближайшую субботу, сообщается на сайте мэрии города.

Самый первый снегоплавильный пункт появился в Казани в 2007 году на Портовой улице.

Ранее синоптики предупредили татарстанцев о сохранении морозной и снежной погоды.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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