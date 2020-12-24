Правительство Татарстана установило Правила технической эксплуатации метрополитена
Кабмин Татарстана установил Правила технической эксплуатации метрополитена. Контроль за их соблюдением возложен на республиканское управление Ростехнадзора.
Документ 22 декабря подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Правила устанавливают порядок движения поездов и работы объектов инфраструктуры.
В начале ноября правительство Татарстана утвердило также правила пользования метрополитеном. В них прописаны график работы метро, правила для пассажиров.ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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