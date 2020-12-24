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Правительство Татарстана установило Правила технической эксплуатации метрополитена

02:24, 24.12.2020
Правительство Татарстана установило Правила технической эксплуатации метрополитена
Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана установил Правила технической эксплуатации метрополитена. Контроль за их соблюдением возложен на республиканское управление Ростехнадзора.

Документ 22 декабря подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Правила устанавливают порядок движения поездов и работы объектов инфраструктуры.

В начале ноября правительство Татарстана утвердило также правила пользования метрополитеном. В них прописаны график работы метро, правила для пассажиров.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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