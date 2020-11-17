В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» сроков Путина

Во вторник на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться еще на два срока после истечения текущего. Документ внесли сенатор Андрей Клишас, депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Норма об «обнулении» предполагает, что со времени принятия поправок в Конституцию РФ президент не может занимать эту должность более двух сроков (парламентарии убрали слово «подряд»). Однако не учитываются сроки, которые президент занимал до вступления в силу новой редакции основного закона страны.

Фото: duma.gov.ru

Этот закон позволит действующему главе государства пойти на выборы еще раз, несмотря на то, что он уже во второй раз избрался на второй срок.

Напомним, с предложением внести такую норму выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова.