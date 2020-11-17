Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» сроков Путина

17:52, 17.11.2020 1
В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» сроков Путина
Фото: duma.gov.ru

Во вторник на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться еще на два срока после истечения текущего. Документ внесли сенатор Андрей Клишас, депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Норма об «обнулении» предполагает, что со времени принятия поправок в Конституцию РФ президент не может занимать эту должность более двух сроков (парламентарии убрали слово «подряд»). Однако не учитываются сроки, которые президент занимал до вступления в силу новой редакции основного закона страны.

Фото: duma.gov.ru

Этот закон позволит действующему главе государства пойти на выборы еще раз, несмотря на то, что он уже во второй раз избрался на второй срок.

Напомним, с предложением внести такую норму выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:21
    бедняги бессовестные!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем