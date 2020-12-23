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Минниханов предложил оптимизировать порядок установления размеров шумовых зон при аэропортах

18:49, 23.12.2020
Минниханов предложил оптимизировать порядок установления размеров шумовых зон при аэропортах
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым оптимизировать порядок установления шумовых зон при аэропортах. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента республики, поступают обращения от регионов по вопросам использования приаэропортных территорий.

Фото: tatarstan.ru

«Здесь требуется оптимизация порядка установления размеров шумовых зон. Предлагаем рассмотреть возможность отделить зоны, непосредственно связанные с безопасностью полетов, от зон по шумам», — сказал Минниханов.

Решение вопроса, по словам Минниханова, позволит ускорить процесс утверждения приаэродромных территорий, передает ТАСС.

Ранее Минниханов предложил законодательно определить статус апартаментов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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