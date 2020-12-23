Минниханов предложил оптимизировать порядок установления размеров шумовых зон при аэропортах

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым оптимизировать порядок установления шумовых зон при аэропортах. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента республики, поступают обращения от регионов по вопросам использования приаэропортных территорий.

Фото: tatarstan.ru

«Здесь требуется оптимизация порядка установления размеров шумовых зон. Предлагаем рассмотреть возможность отделить зоны, непосредственно связанные с безопасностью полетов, от зон по шумам», — сказал Минниханов.

Решение вопроса, по словам Минниханова, позволит ускорить процесс утверждения приаэродромных территорий, передает ТАСС.



Ранее Минниханов предложил законодательно определить статус апартаментов.



Ольга Плешкова