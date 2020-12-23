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Минниханов предложил законодательно определить статус апартаментов

16:52, 23.12.2020
Минниханов предложил законодательно определить статус апартаментов
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе заседания рабочей группы Госсовета предложил определить правовой статус апартаментов. Такое жилье пользуется популярностью из-за низкой стоимости, но в нем нельзя прописаться.

Фото: tatarstan.ru

«На российском рынке недвижимости есть формат, занимающий пограничное положение, это апартаменты. Они не являются жильем, но пользуются популярностью из-за низкой стоимости. Поэтому жильцы данных объектов не могут в них прописаться, оплачивают повышенные коммунальные расходы, в связи с этим также предлагаем законодательно определить их правовой статус», — передает слова Минниханова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минстрой хочет запретить строительство апартаментов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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