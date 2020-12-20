В Челнах школьники сняли на видео гнилые фрукты, которые им выдали в обед

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появился короткий видеоролик, снятый челнинскими школьниками. Дети показали испорченные мандарины, выданные им во время обеда.

Ролик в соцсети выложил кто-то из родителей. Сообщается, что все произошло в школе №5 в поселке ГЭС. На кадрах дети обсуждают качество полученных фруктов.

«Эм, а мандарин таким и должен быть в школьной столовой? — задает вопрос ребенок, показывая в кадре мандарины с гнильцой.

Ранее в соцсетях пожаловались на холод в зеленодольской школе. После жалобы оперативно был проведен ремонт отопительной системы.



Ольга Плешкова