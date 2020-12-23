В Татарстане задержали женщину, выманившую 300 тысяч под предлогом снятия порчи

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане полицейские задержали женщину, которая под предлогом снятия порчи с ребенка, выманила у женщины 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Случай произошел в Нурлатском районе. 52-летней женщине в одном из мессенджеров написала неизвестная и сказала, что на ее дочь наложена порча, и тут же предложила снять ее за вознаграждение. Поверив ей, женщина передала «экстрасенсу» деньги. Та, получив сумму, больше не выходила на связь.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнюю девушку из Псковской области. Свою вину аферистка признала, она находится под стражей.

Ранее в Татарстане поймали мошенника из Нигерии, который выдавал себя за долларовую миллионершу.



Ольга Плешкова