Голикова: уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое

В России уровень бедности к 2030 году нужно снизить вдвое — к показателям 2017 года. Количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет «РИА Новости».

Согласно данным Росстата, в 2017 году число россиян, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ.

Фото: kremlin.ru

По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения. В июле 2020 года Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году.

Ранее Всемирный банк отметил, что меры по борьбе с бедностью, которые предпринимают российские власти, достигли своей цели. За чертой бедности в стране проживают только 11,6% населения, хотя в результате пандемии эта доля могла вырасти.



Татьяна Леухина