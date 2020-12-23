Гендиректор ассоциации телерадиовещателей о закрытии YouTube в России: «Тучи сгущаются»
В будущем для российских пользователей могут закрыть YouTube. Такое мнение высказал гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.
«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть», — цитирует «РИА Новости» Широких.
Глава НАТ призвал россиян пользоваться российскими видеохостингами. «Тучи сгущаются», — заявил Широких.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2020 году YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в России.
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