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Гендиректор ассоциации телерадиовещателей о закрытии YouTube в России: «Тучи сгущаются»

12:14, 23.12.2020 2
Гендиректор ассоциации телерадиовещателей о закрытии YouTube в России: «Тучи сгущаются»
Фото: pixabay.com

В будущем для российских пользователей могут закрыть YouTube. Такое мнение высказал гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть», — цитирует «РИА Новости» Широких.

Глава НАТ призвал россиян пользоваться российскими видеохостингами. «Тучи сгущаются», — заявил Широких.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2020 году YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в России.

Татьяна Демина
Технологии
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:31
    чем прогневал бога российский народ,получив в начальники все запрещальщиков?
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    Анонимно 12:57
    А почему анонимно ? Стесняетесь ? в штаты рулите , там ничего не запрещают .
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