Гендиректор ассоциации телерадиовещателей о закрытии YouTube в России: «Тучи сгущаются»

В будущем для российских пользователей могут закрыть YouTube. Такое мнение высказал гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть», — цитирует «РИА Новости» Широких.

Глава НАТ призвал россиян пользоваться российскими видеохостингами. «Тучи сгущаются», — заявил Широких.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2020 году YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в России.



Татьяна Демина