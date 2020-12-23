В Татарстане за сутки опять выявлено больше 100 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Илья Репин

За последние сутки в Татарстане подтвердились 102 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике нарастающим итогом подтверждено 12 480 случаев. Об этом сообщила замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Количество выявленных случаев на 100 тысяч населения — 332,3 случая. Под наблюдением остается 1 651 контактный с больными. За сутки проведено 8 138 тестов ПЦР, всего — 1 369 792 теста. Охват составляет 211,6.



Выздоровели за весь период 10 555 человек, в том числе 22 за минувшие сутки.

По данным Минздрава РТ, все новые случае — контактные. 27 человек госпитализированы, 75 получают лечение на дому.

Напомним, вчера в Татарстане выявили 104 новых случая коронавируса за сутки.