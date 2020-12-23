Зампостпреда России проводил покидающего Совбез постпреда ФРГ афоризмом Жванецкого

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский проводил покидающего Совбез 1 января постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена афоризмом недавно ушедшего из жизни писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите».



«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», — приводит его слова «РИА Новости».

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Эти слова прозвучали в адрес Хойсгена после того, как он порекомендовал Полянскому прочесть статью Spiegel «о попытке ФСБ отравить господина Навального». Зампостпреда РФ при ООН заявил, что, вероятно, за время работы в Совете у Хойсгена выработалась зависимость критиковать Россию, «даже если тема мероприятия для этого не подходит».