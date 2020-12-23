В Казани произошел пожар в квартире пятиэтажки

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Казани произошел пожар в пятиэтажном доме в квартире на улице Белинского, 27. На пожаре спасли 11 человек.

Сообщение о возгорании поступило в 21:55, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Огонь был ликвидирован в 22:18. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Пожарные спасли 11 человек. Одного из них спустили при помощи подъемника с окна пятого этажа. Из спасенных на осмотр в лечебные учреждения направлены ребенок полутора месяцев и неходячий мужчина.