В Казани произошел пожар в квартире пятиэтажки
В Казани произошел пожар в пятиэтажном доме в квартире на улице Белинского, 27. На пожаре спасли 11 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 21:55, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.
Огонь был ликвидирован в 22:18. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
Пожарные спасли 11 человек. Одного из них спустили при помощи подъемника с окна пятого этажа. Из спасенных на осмотр в лечебные учреждения направлены ребенок полутора месяцев и неходячий мужчина.Происшествия Татарстан
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