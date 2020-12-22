В Казани установили восемь билбордов на татарском языке — видео

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На семи казанских улицах появились восемь билбордов на татарском языке. Жители столицы республики довольны проектом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За появление цитат татарских литераторов и ученых на рекламных конструкциях отвечает Татарское книжное издательство. Гендиректор издательства Ильдар Сагдатшин рассказал о целях проекта: он должен привлечь внимание жителей республики к вопросам сохранения татарского языка.

После нового года по Казани планируется разместить еще 20 цитат на билбордах. Также 10 вывесок появятся в Набережных Челнах, по 3 — в Нижнекамске, Елабуге и Бугульме.