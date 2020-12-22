Минтруда РФ через год изменит правила выдачи документа об инвалидности

Фото: Олег Тихонов (архив)

Минтруда РФ изменит правила выдачи документа об инвалидности. С 1 января 2022 года выписка будет составляться только в электронном виде.

«С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, составляется исключительно в форме электронного документа», — следует из приказа министерства, опубликованного на портале правовой информации.

Фото: onf.ru

Уточняется, что выписка должна отправляться бюро медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, на бумаге или в электронном виде в трехдневный срок со дня признания человека инвалидом.