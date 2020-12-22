В Татарстане запретили проводить корпоративы на рабочем месте

В Татарстане запрещается проводить корпоративы на рабочих местах. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Проводить данные мероприятия разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Патяшина подчеркнула, что в одном заведении отмечать корпоратив может лишь одна компания.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не нужно запрещать проведение корпоративов. Следует организовывать их при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Татьяна Леухина