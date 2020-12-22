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В Татарстане подозреваемого в убийстве таксиста заключили под стражу

12:15, 22.12.2020
В Татарстане подозреваемого в убийстве таксиста заключили под стражу
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Бугульминский суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве таксиста до 21 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В судебном процессе принял участие прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Он поддержал ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, что вечером 20 декабря таксист привез из Азнакаево в Бугульму двух нетрезвых пассажиров. В конце поездки они отказались оплачивать проезд, между ними произошла ссора. Во время драки один из пассажиров ударил таксиста в грудную клетку ножом.

Потерпевший смог выбежать из салона и, скрывшись, попросить помощи у прохожих. Они вызвали скорую помощь, однако примерно в 23.50 раненый таксист умер в больнице.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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