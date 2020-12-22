Глава Минтранса Татарстана прокомментировал инциденты с автобусами в республике

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов заявил, что в республике на сегодняшний день участились негативные случаи с автобусами. Соответствующие службы, которые контролируют работу общественного транспорта, на местах.

— Сегодня у нас участились такие негативные случаи. Замалчивать их нельзя, обходить нельзя, но хочу сказать, что службы соответствующие, которые организуют работу общественного транспорта, контролируют — они на местах. Я приношу, пользуясь случаем, извинения за те негативные случаи, которые участились. Замалчивать нельзя, надо реагировать, делать выводы.

Вчера прокуратура отчиталась о проверке по факту возгорания трех пассажирских автобусов в Казани.



Татьяна Леухина