В Госдуме рассказали о способе повышения пенсий в стране

Фото: Илья Репин (архив)

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил программу, которая позволит повысить пенсии в России. Депутат считает, что в первую очередь необходимо плоскую шкалу по страховым взносам.

«Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%», — сказал Нилов в эфире НСН.

Фото: dumatv.ru

Также на повышение пенсий следует направлять те деньги, которые конфискуют у коррупционеров

Депутат добавил, что не считает чем-то неприличным желание получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.