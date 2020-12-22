В Госдуме рассказали о способе повышения пенсий в стране
Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил программу, которая позволит повысить пенсии в России. Депутат считает, что в первую очередь необходимо плоскую шкалу по страховым взносам.
«Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%», — сказал Нилов в эфире НСН.
Также на повышение пенсий следует направлять те деньги, которые конфискуют у коррупционеров
Депутат добавил, что не считает чем-то неприличным желание получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым