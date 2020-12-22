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В Госдуме рассказали о способе повышения пенсий в стране

04:29, 22.12.2020
В Госдуме рассказали о способе повышения пенсий в стране
Фото: Илья Репин (архив)

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил программу, которая позволит повысить пенсии в России. Депутат считает, что в первую очередь необходимо плоскую шкалу по страховым взносам.

«Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%», — сказал Нилов в эфире НСН.

Фото: dumatv.ru

Также на повышение пенсий следует направлять те деньги, которые конфискуют у коррупционеров

Депутат добавил, что не считает чем-то неприличным желание получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.

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