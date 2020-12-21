«Татнефть» открыла в Самарской области два месторождения

За 11 месяцев 2020 года предприятия группы «Татнефть» открыли два месторождения в Самарской области, рассказали на заседании совета директоров компании.

В Оренбургской области разработкой двух месторождений займется совместное предприятие «Татнефти», ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти». Она начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба компании.

На совете директоров также обсудили планы по усилению HR-бренда «Татнефти», повышению производительности труда, а также развитие рекрутинга и карьерных маршрутов.

Напомним, в начале декабря стало известно, что топ-менеджмент группы предлагал совету директоров не рекомендовать акционерам начислять промежуточные дивиденды.