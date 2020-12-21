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Северный флот станет военным округом с начала 2021 года

18:22, 21.12.2020
Северный флот станет военным округом с начала 2021 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым Северный флот приравнивается к военному округу. Это произойдет с 1 января 2021 года.

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — цитирует документ RT.

Источник: mil.ru / скриншот

В документе также указано, что решение принято «в целях осуществления мер по защите целостности и неприкосновенности территории» России.

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