Северный флот станет военным округом с начала 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым Северный флот приравнивается к военному округу. Это произойдет с 1 января 2021 года.
«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — цитирует документ RT.
В документе также указано, что решение принято «в целях осуществления мер по защите целостности и неприкосновенности территории» России.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым