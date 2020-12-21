Сбербанк и Masterсard снизят на несколько месяцев стоимость проезда в метро Казани

В Казанском метро с 21 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года будет действовать совместная акция Сбербанка и Masterсard «Каждая пятая поездка за 1 рубль». Пассажиры Казанского метрополитена при оплате проезда бесконтактной картой Masterсard любого банка получат скидку в размере 29 рублей за каждую пятую поездку.

Система приема безналичных платежей в Казанском метрополитене позволяет быстро и безопасно оплачивать проезд. Узнать о возможности такой оплаты можно по специальной наклейке на турникете с логотипом банка и надписью: «Оплачивайте проезд картами Mastercard любого банка», далее достаточно приложить к ридеру на турникете бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Развитие безналичных способов оплаты является одним из важнейших приоритетов Сбербанка. Использование банковских карт позволяет пассажирам экономить время. Оплата за проезд осуществляется прямо с банковского счета, а снижение стоимости проезда, в рамках нашей совместной акции с Masterсard, станет приятным бонусом для наших клиентов».

Асфан Галявов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» города Казани:

«Наша совместная акция со Сбербанком и Masterсard позволит жителям Казани значительно сэкономить на оплате проезда бесконтактными банковскими картами в Казанском метрополитене. Безналичный способ оплаты проезда в метро пользуется большой популярностью как среди молодых, так и среди пожилых людей. А в нынешних условиях пандемии технология бесконтактных платежей с использованием банковской карты не только значительно сокращает время обслуживания пассажиров, но и делает поездку комфортнее и безопаснее».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Россияне очень активно пользуются бесконтактной технологией оплаты — в нашем недавнем опросе 70% ответили, что для них это наиболее предпочтительный способ расчета, который выбирают за удобство и безопасность. Когда-то мы первыми представили эту технологию в России, а также запустили первые проекты на транспорте. Совместно с партнерами мы постоянно работаем над тем, чтобы у россиян было как можно больше возможностей пользоваться преимуществами безналичных платежей».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»