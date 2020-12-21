В Татарстане более 42 тысяч пожилых сельчан доставили в медучреждения на социальном такси

В Татарстане 42,6 тысячи жителей сел старше 65 лет доставили в медучреждения на социальном такси. В республике для этого используют автомобили модели Lada Kub «Социальное такси» на базе Lada Largus, приобретенные в 2019 году по федеральному проекту «Старшее поколение».



Работу организовывают по модели «шатл» — автомобиль доставляет первую партию пожилых людей в медучреждение и во время прохождения ими медосмотра доставляет вторую партию, затем отвозит первую и отправляется за третьей, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко