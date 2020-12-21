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В Татарстане сменились председатели 16 ТИКов

01:22, 21.12.2020
В Татарстане сменились председатели 16 ТИКов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сменились председатели 16 территориальных избирательных комиссий (ТИК). В 49 комиссиях переназначены действующие руководители.

Как сообщает «Коммерсантъ», 22 ТИКа в республике возглавляют представители партии «Единая Россия», два человека от партии ЛДПР и по одному от «Справедливой России» и «Патриотов России».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как Татарстан готовится к политическому сезону — 2021.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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