Пожилая женщина погибла при пожаре в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Казани пожилая женщина погибла при пожаре в квартире. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о задымлении в подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Фучика поступило в 19.26. Загорелась квартира на 10 этаже здания.

В горящей квартире обнаружили двоих человек. Мужчину спасатели эвакуировали с помощью спасательной маски. Его мать, пожилая женщина, погибла.

Ранее в Елабуге на пожаре погиб человек. По предварительным данным, причиной пожара стало либо неосторожное обращение с огнем (курение), либо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации дровяной печи.



Ольга Плешкова