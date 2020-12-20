Астрономы рассказали о возможности наблюдать «соединение» Юпитера и Сатурна

Вечером в понедельник россияне смогут увидеть на небе необычное явление. Подобное сближение Юпитера и Сатурна произойдет впервые с 4 марта 1226 года.

«Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — передает «РИА Новости» слова крымского астронома Александра Якушечкина.

На небе две самые большие планеты Солнечной системы будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда.

Астроном объяснил, что смотреть на небо лучше через оптические приборы. В телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна. В бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. Искать «великое соединение» стоит на юго-западе в момент зимнего солнцестояния.