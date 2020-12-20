В Казани цены на квартиры в новостройках за год выросли на 22%

Казань осталась в тройке крупнейших российских городов с самыми высокими ценами на жилье в новостройках. При цене 108,6 тысячи рублей за1 кв.м столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

По данным «Коммерсанта», за год стоимость жилья на первичном рынке вросла на 22%. За месяц рост составил 0,1%.

Самые дорогие квартиры ожидаемо оказались в Москве — 228 тысячи рублей за «квадрат». Самый низкий ценник — в Омске (44,1 тысячи рублей).

Источник: kommersant.ru

Российская столица показала также самый резкий скачок цен за месяц — 3,2%. А вот за год новое жилье сильнее всего подорожало в Нижнем Новгороде — 35%, до 96,2 тысячи рублей за1 кв.м.

Максимальное снижение стоимости за месяц отмечено в Воронеже, там квартиры подешевели на 5,8%, до 58,9 тысячи рублей за квадратный метр. За год же цены опустились только в Челябинске, где ценник опустился на 2%, до 56,5 тысячи рублей за 1 кв.м.

Ранее «Реальное время» подробно писало о проблемах рынка жилья в Казани. Эксперты считают, что главная проблема это невозможность зайти на рынок для игроков из других регионов. Как следствие в столице РТ сроится меньше объектов и в итоге спрос превышает предложение.

Евгений Калашников