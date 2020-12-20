В Татарстане зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом

На 20 декабря в Татарстане зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом. Шесть из них — завозные, 95 — контактные, сообщили в региональном оперштабе Татарстана.

Госпитализированы 25 человек, остальные лечатся дома.

Среди заболевших двое несовершеннолетних. Девяти пациентам от 18 до 30 лет. В категории от 30 до 50 лет числятся 27 человек, 19 — в категории от 50 до 60, 26 — от 60 до 70 лет. По девять заболевших в категориях от 70 до 80 и 80 до 90 лет.

Около полсотни пациентов находятся в Казани, в Набережных Челнах — 12. В Нижнекамском, Зеленодольском и Агрызском районах Татарстана шесть, пять и четыре заболевших соответственно. По двое зарегистрированы в Актанышском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Лениногорском и Тукаевском районах РТ. По одному случаю выявлено в Алькеевском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах РТ

Таким образом, количество заболевших COVID-19 в Татарстане составляет 12 174 случая. Выздоровели 10 488, в том числе 22 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова