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Поиски пропавшей жительницы Чистополя начали в Саратовской области

10:44, 20.12.2020
Поиски пропавшей жительницы Чистополя начали в Саратовской области
Фото: pixabay.com

На территории Саратовской области может находиться несовершеннолетняя жительница Татарстана. Девушка числится пропавшей с 6 декабря, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» — тогда она ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей составляет 175― 185 сантиметров, она нормального телосложения, имеет черные длинные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней была черная куртка, светлое платье, бордовые кроссовки и черная шапка. Пропавшей 17 лет, более подробная информация содержится на странице отряда.

За год в Татарстане насчитывается около 4 тысяч пропавших без вести. В среднем за сутки можно насчитать до 12 пропавших.

Происшествия Татарстан
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