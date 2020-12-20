Певица Аида Гарифуллина из Казани рассказала, как стала солисткой Венской оперы

Уроженка Казани, известная оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что пробовала устроиться в Венскую государственную оперу еще в студенчестве — она училась сначала в немецком Нюрнберге, а затем в Венском Университете музыки и исполнительского искусства.

— Сначала, еще студенткой, пыталась подрабатывать: хотела устроиться билетером — как раз в Венскую оперу. Не взяли! Сложно было получить разрешение на работ — рассказала Гарифуллина в интервью «РИА «Новости».

Гарифуллина старалась ходить на все спектакли Венской оперы, покупая хотя бы саме дешевые билеты, на стоячие места — они стоили около четырех евро. «Но нужно было отстоять, иногда на холоде, часа три в очереди. Зато — прекрасная акустика, никакой бельэтаж или партер со стоячими местами не сравнятся. А я смотрела на артистов и мечтала, как сама когда-нибудь выйду на эту сцену», — говорит Гарифуллина.

Напеним, на этой неделе Аида Гарифуллина встретилась с папой Римским Франциском в Ватикане.