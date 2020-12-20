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Прокуратура Татарстана проверит информацию об оставленном на трассе в мороз подростке

07:59, 20.12.2020
Прокуратура Татарстана проверит информацию об оставленном на трассе в мороз подростке
Фото: realnoevremya.ru

На возмущение казанца Дмитрия Громова, который рассказал в соцсетях, что его несовершеннолетнего брата водитель автобуса Казань — Елабуга оставил на трассе, отказавшись заезжать в город, отреагировала прокуратура Татарстана. Об этом сообщается в телеграм-канале «Еду в Татарстан».

Согласно сообщению, надзорное ведомство проведет проверку на предмет соблюдения требования законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок.

Напомним, что казанец рассказал, как его несовершеннолетнего брата высадили из автобуса Казань — Елабуга. Водитель отказался ехать в город, объяснив это малым количеством пассажиров, следующих до конечной точки маршрута. В Миндортрансе Татарстана сообщили, что данные ГЛОНАСС подтверждают историю: автобус не заезжал в город. В пресс-службе ведомства принесли свои извинения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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