В Киеве на открытии главной елки загорелась аппаратура — видео

В Киеве гирлянда загорелась во время открытия главной елки украинской столицы. Происшествие обошлось без жертв.

Возгорание удалось затушить довольно быстро. В госслужбе по ЧС подчеркнули, что пожарных вызывать не пришлось.

Церемония открытия главной новогодней елки страны в Киеве транслировалась в прямом эфире, организованном городской администрацией. Возгорание произошло сразу после того, как при участии мэра столицы Виталия Кличко на елке в присутствии нескольких сотен человек были зажжены огни, передает ТАСС.

Традиционно главная елка в Киеве устанавливается на Софийской площади. Открывают ее 19 декабря, когда верующие празднуют День святого Николая.