НХЛ начнет сезон 13 января, но Канада может остаться без игр на своей территории
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги начнется 13 января. Об этом накануне договорились НХЛ и Ассоциация игроков.
При этом внутри лиги планируют создает исключительно канадский дивизион, в котором сыграют «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».
Однако в этом варианте у лиги имеются сложности с канадскими властями. Такой план требует одобрения органов здравоохранения Квебека, Манитобы, Онтарио, Альберты и Британской Колумбии, но, по данным издания Sportsnet правительство Канады предпочитает формат «пузыря», на подобии того, что был организован в плей-офф прошлого сезона НХЛ.
Существует и альтернативный вариант развития событий. Если НХЛ не удастся создать канадский дивизион, то в лига до сих пор рассматривают возможность проводить все матчи только на территории США.
В новом сезоне каждая команда должна будет сыграть по 56 игр, а матчи будут проходить исключительно внутри дивизионов.
Справка
Предварительный состав дивизионов:
«Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;
«Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;
«Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;
«Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».
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