НХЛ начнет сезон 13 января, но Канада может остаться без игр на своей территории

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги начнется 13 января. Об этом накануне договорились НХЛ и Ассоциация игроков.

При этом внутри лиги планируют создает исключительно канадский дивизион, в котором сыграют «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Однако в этом варианте у лиги имеются сложности с канадскими властями. Такой план требует одобрения органов здравоохранения Квебека, Манитобы, Онтарио, Альберты и Британской Колумбии, но, по данным издания Sportsnet правительство Канады предпочитает формат «пузыря», на подобии того, что был организован в плей-офф прошлого сезона НХЛ.

Существует и альтернативный вариант развития событий. Если НХЛ не удастся создать канадский дивизион, то в лига до сих пор рассматривают возможность проводить все матчи только на территории США.

В новом сезоне каждая команда должна будет сыграть по 56 игр, а матчи будут проходить исключительно внутри дивизионов.