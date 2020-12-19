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НХЛ начнет сезон 13 января, но Канада может остаться без игр на своей территории

14:09, 19.12.2020
НХЛ начнет сезон 13 января, но Канада может остаться без игр на своей территории
Фото: nhl.com

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги начнется 13 января. Об этом накануне договорились НХЛ и Ассоциация игроков.

При этом внутри лиги планируют создает исключительно канадский дивизион, в котором сыграют «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Однако в этом варианте у лиги имеются сложности с канадскими властями. Такой план требует одобрения органов здравоохранения Квебека, Манитобы, Онтарио, Альберты и Британской Колумбии, но, по данным издания Sportsnet правительство Канады предпочитает формат «пузыря», на подобии того, что был организован в плей-офф прошлого сезона НХЛ.

Существует и альтернативный вариант развития событий. Если НХЛ не удастся создать канадский дивизион, то в лига до сих пор рассматривают возможность проводить все матчи только на территории США.

В новом сезоне каждая команда должна будет сыграть по 56 игр, а матчи будут проходить исключительно внутри дивизионов.

Справка

Предварительный состав дивизионов:

«Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;

«Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;

«Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;

«Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».

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