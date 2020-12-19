Росреестр: в Татарстане в ЕГРН внесены границы всех муниципальных образований

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Росреестра, в третьем квартале 2020 года в Татарстане завершилось внесение границ всех населенных пунктов в ЕГРН. Были включены данные о 956 муниципалитетах.

Всего по стране на 1 октября 2020 года в реестр включены данные о границах 52,5 тыс. населенных пунктов, передает ТАСС.

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В ведомстве также рассказали о самых необычных названиях, занесенных в ЕГРН в 2020 году. Среди них деревни Самолет, Ямайкино, Благодать, Круглый Ключ и Новая Бондюга в Удмуртии. Также в список попали деревня Ягодная и село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Перебор в Свердловской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области.

Лидером по количеству внесенных в реестр данных лидирует Башкирия — более 2,6 тысячи муниципалитетов.