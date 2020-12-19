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Минниханов призвал руководителей татарстанских ведомств работать с населением через соцсети

13:22, 19.12.2020 1
Минниханов призвал руководителей татарстанских ведомств работать с населением через соцсети
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей ведомств и глав районов развивать работу с населением в социальных сетях. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства.

Президент РТ отметил, что одним их самых эффективных способов коммуникации является общение с гражданами через Интернет.

Фото: tatarstan.ru (архив)

«Хочу обратить внимание на вашу руководителей ведомств и министерств, а также глав муниципальных образований на вашу работу в социальных сетях. У многих руководителей есть ведомственные, личные страницы, нужно активно использовать их для общения с гражданами, своевременно решать насущные вопросы. Что касается моей персоны, эта работа проводится уже давно», — сказал президент республики.

Ранее Минниханов потребовал строго соблюдать в Татарстане меры профилактики в новогодние праздники.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:35
    Не способны они на это
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