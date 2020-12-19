В соцсетях пожаловались на холод в зеленодольской школе

С соцсетях пожаловались на то, в Зеленодольской школе нет отопления. Жалоба опубликована в городском паблике Зеленодольска.

"11 школе Зеленодольска уже с 5 декабря нет отопления, дети мерзнут, учатся в куртках!!! Решила ребенка один день оставить дома, так начали требовать справку!!! Пол класса переболели!!! Что же за безобразие творится!!! Сейчас такое время, все болеют, разве можно так с детьми!!!!» — пишет автор (орфография и пунктуация сохранена - прим. ред.)

В комментариях родители разделились на два лагеря: одни подтверждают информацию, а вторые, ссылаясь на рассказы собственных детей, уверяют, что ничего подобного в учреждении нет. Кто-то предположил, что в здании холодно лишь в отдельных кабинетах, так называемых «угловых».

«Это в крайних кабинетах на самом деле прохладно. Что то с трубами намудрили», — предположила одна из пользовательниц.

Ольга Плешкова