В МЧС Татарстана рассказали подробности эвакуации в «Меге»

В МЧС Татарстана рассказали подробности эвакуации в ТЦ «Мега» в Казани.

В 10:37 в экстренные службы поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации. Прибывшие на место пожарные установили, что на складском помещении торгового центра произошло короткое замыкание. Дальнейшего возгорания не случилось.

Еще до прибытия экстренных служб из комплекса, по данным администрации, самостоятельно вышли 1 тыс. человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Об эвакуации в «Меге» «Реальному времени» ранее сообщили очевидцы.

Татьяна Леухина