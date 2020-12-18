Sony снимает с продажи оскандалившуюся игру Cyberpunk 2077

Японская компания Sony снимает с продажи на собственной платформе PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Об этом Sony сообщила в своем Twitter.

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления. Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств», — написано в пресс-релизе на сайте Sony.

Напомним, ранее руководство компании-разработчика CD Projekt Red созвало экстренное онлайн-совещание, в котором признало большие недоработки игры для консолей старого поколения. Также польская студия обещала возвращать деньги за игру всем, кто остался недоволен ее качеством.

Игроки жаловались, что столкнулись со снижением частоты кадров, ошибками в прорисовке текстур и пользовательского интерфейса при запуске игры на Xbox One и PlayStation 4.

Игра разрабатывалась с 2013 года студией CD Projekt RED. Ее релиз несколько раз переносили. Вышла Cyberpunk 2077 только 10 декабря нынешнего года.