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Роспотребнадзор Татарстана требует обязательно дезинфицировать бороды Дедов Морозов

10:53, 18.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана требует обязательно дезинфицировать бороды Дедов Морозов
Фото: kzn.ru

Роспотребнадзор Татарстана требует от Дедов Морозов и тех, кто с ним общается, ношения защитных масок. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Отвечая на вопрос об опасности бороды Деда Мороза в период пандемии, Авдонина заявила, что реквизит должен в обязательном порядке обрабатываться в зависимости от материала.

Фото: Максим Платонов (архив)

«И все равно, ношение масок мы рекомендуем, даже требуем, чтобы обезопасить и Деда Мороза, и тех, кто с ним общается», — сказала спикер.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли водить хороводы и должен ли Дед Мороз иметь справку от COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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