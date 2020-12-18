Роспотребнадзор Татарстана требует обязательно дезинфицировать бороды Дедов Морозов

Роспотребнадзор Татарстана требует от Дедов Морозов и тех, кто с ним общается, ношения защитных масок. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Отвечая на вопрос об опасности бороды Деда Мороза в период пандемии, Авдонина заявила, что реквизит должен в обязательном порядке обрабатываться в зависимости от материала.

Фото: Максим Платонов (архив)

«И все равно, ношение масок мы рекомендуем, даже требуем, чтобы обезопасить и Деда Мороза, и тех, кто с ним общается», — сказала спикер.



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли водить хороводы и должен ли Дед Мороз иметь справку от COVID-19.



Ольга Плешкова